محمد الباز: تلويح الجيش المصري باستخدام القوة في ليبيا قلب الموازين

طالب الإعلامي محمد الباز، المواطنين بعدم الاستماع لنبرة التشاؤم حول تكلفة دخول الجيش المصري في الأزمة الليبية، والتشكيك في قوة وقدرات الجيش.





وقال "الباز" خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، إن الحرب هي خيار أخير في أي أزمة، ولكن الجيش المصري ليس جيش تجار يحسب المكسب والخسارة، لأن حماية الأمن القومي المصري لا تقدر بثمن.





وأضاف، أن تلويح الجيش بدخول المعركة فقط قادر على قلب الموازين، منوهًا بأن تلويح مصر بقوة جيشها أثمر عن تغيير المشهد العسكري في ليبيا.





وأكد، أن البيان الصادر عن مجلس الأمن القومي برئاسة عبدالفتاح السيسي، والذي شدد على الالتزام بالحل السياسي للأزمة الليبية لا يعني تراجع مصر عن استخدام الحل العسكري لو تطلب الأمر ذلك.





وكان أبدى أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السبت، اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.





كما استغرب المتحدث الرسمي مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.



