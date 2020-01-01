نابولي يخطف فوزا ثمينا من أودينيزي.. وسبال يهبط رسميا

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:52 م
نابولي
نابولي
وكالات

حقق نابولي فوزا ثمينا على نظيره أودينيزي بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب سان باولو، أحرز لأصحاب الأرض كل من المهاجم البولندي أركاديوش ميليك (ق31) وماتيو بوليتانو (ق90+5)، بينما سجل رودريغو دي بول الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة (22).

وبهذه الانتصار، رفع نابولي رصيده إلى 56 نقطة يستعيد بها المركز السادس من ميلان، الذي اكتسح بولونيا (5-1) السبت، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 36 نقطة في المركز الـ16.

كما فاز فريق فيورنتينا على ضيفه تورينو بهدفين نظيفين في المباراة التي احتضنها ملعب أرتيميو فرانكي.

وبهذا الفوز، رفع فيورنتينا رصيده من النقاط إلى 42 في المركز الـ12، بفارق الأهداف خلف كالياري، فيما تجمد رصيد تورينو عند 37 نقطة في المركز الـ15.

وفي نفس الجولة، فاز فريق بريشيا على ضيفه سبال بهدفين مقابل هدف، حيث سجل لأصحاب الأرض اللاعب التشيكي يارومير زمرهال في الدقائق (69 و90+3)، بينما أحرز للضيوف اللاعب برايان دابو (ق42).

وبهذه النتيجة، رفع بريشيا رصيده إلى 24 نقطة، يُبقي بها على بصيص الأمل في البقاء، بالمركز قبل الأخير، فيما تأكد هبوط سبال رسمياً للقسم الثاني بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة في ذيل الترتيب.

كما فاز أيضا فريق جنوى على ضيفه ليتشي بهدفين لواحد، وأحرز لأصحاب الأرض كل من المهاجم الباراغواياني أنطونيو سانابريا (ق7) وحارس مرمى ليتشي، البرازيلي جابرييل فاسكونسيلوس في مرماه (ق81).

وبهذا الفوز، رفع جنوى رصيده إلى 33 نقطة في المركز الـ17 ، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 29 نقطة في المركز الـ18.

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