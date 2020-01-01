أبورجيلة: نجم الزمالك يحتاج لـ"كورباج" كي يصبح أفضل لاعب في مصر

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:38 م
الزمالك
الزمالك
رامي بيشاي

أثنى محمد أبورجيلة، أحد رموز فريق الكرة بنادي الزمالك، بأداء لاعبي الأبيض خلال ودية سموحة، اليوم الأحد.

وقال أبورجيلة في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أوباما يحتاج لـ(كورباج) من الجهاز الفني كي يزيد في الالتزام واللعب الرجولي ويصبح أفضل لاعب في مصر".

وواصل أبورجيلة:" أوباما كان رائع في لقاء اليوم أمام سموحة وهو يطبق مقولة الراحل حمادة إمام بحذافيرها "القادمون من الخلف".

وأتم تصريحاته مؤكداً أن ساسي جعلنا نشعر أنه يخوض مباريات رسمية طوال فترة التوقف بما قدمه في لقاء اليوم كذلك طارق حامد وباقي اللاعبين؟

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رياضة اوباما الزمالك اخبار الرياضة ابو رجيلة

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