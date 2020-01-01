وكيل دفاع النواب: لن نسمح بتكرار سيناريو الاعتداء على المصريين بليبيا

أكد اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن الشعب المصرى وعى الدرس تماما، والدروس المستفادة من الأحداث التى وقعت فى بلدان عربية كانت مزدهرة وتم تخريبها بنفس السيناريو الجارى تنفيذه في ليبيا.





وقال خلال مدا خلة هاتفية مع خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON"، إن مجلس النواب يعبر عن جموع الشعب المصرى، مضيفا أن نفس الدول التي تدخلت في الشأن السورى ترغب في التدخل في الشأن الليبى وعلى رأسها دولة تركيا التي كان لها الدور الفاعل في الأزمة السورية الحالية، مشيرا إلى أننا لا ننسى ما حدث من أحداث في سوريا ويريدون أن تتكرر في مصر.





وتابع: "وصول الميليشيات المسلحة والعناصر التكفيرية في الغرب الليبى إلى حدودنا يمثل خطرا داهما على أمننا القومى ولا ننسى الأحداث الإجرامية التي وقعت من جانب هذه العناصر قبل 25 مواطنا مصريا بريئا تم ذبحهم أيام الرأي العام العالمى، أحداث متكررة من التسلل والتخريب تم التخطيط لها من داخل الليبى".





وأكد: "لن نسمح بتكرار سيناريوهات الاعتداء على المصريين من الجماعات المسلحة في ليبيا".





تصريحات بعض المسؤولين الأتراك

وأبدى أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أمس السبت، اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.





كما استغرب المتحدث الرسمي مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.



