لا تراجع ولا استسلام.. عرض جديد من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

قرر النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية رفع عرضه بشكل كبير لحسم صفقة رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

 

ويريد الأهلي منذ فترة شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي من نادي هيدرسفيلد ولكن ما يعطل الصفقة هي مطالب النادي الإنجليزي.

 

ويرغب نادي هيدرسفيلد في الحصول على مبلغ 7 ملايين دولار للموافقة على بيع رمضان صبحي بشكل نهائي إلى الأهلي في نهاية الموسم الحالي وهو ما يعتبره الأحمر مبلغ ضخم في الوقت الحالي بشكل كبير.

 

وكان الأهلي قد تقدم بعرض إلى نادي هيدرسفيلد تاون منذ أيام ولكن تم رفضه فقرر الأهلي رفع العرض إلى 3 مليون ونصف مليون يورو لمحاولة إقناع النادي ببيع اللاعب.

 

وكان رمضان صبحي قد أكد أنه لا يريد اللعب بصفوف نادي أخر غير الأهلي إلا في حالة وصول عرض احتراف مناسب له في أوروبا.

 

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