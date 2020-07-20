تونس تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
سجلت تونس 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 24 إصابة وافدة وإصابتان محليتان ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 1374 إصابة مؤكدة.

وأضاف بيان لوزارة الصحة التونسية باكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 769 تحليلاً مخبرياً، لافتاً الانتباه إلى ارتفاع عدد المتعافين من الوباء إلى 1097 متعافيا.

وتحدث البيان عن استقرار في أعداد الوفيات عند 50 حالةً، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الفيروس في تونس.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 14,523 مليون إصابة، بينهم أكثر من 606 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,665 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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