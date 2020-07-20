تونس تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 24 إصابة وافدة وإصابتان محليتان ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 1374 إصابة مؤكدة.





وأضاف بيان لوزارة الصحة التونسية باكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 769 تحليلاً مخبرياً، لافتاً الانتباه إلى ارتفاع عدد المتعافين من الوباء إلى 1097 متعافيا.





وتحدث البيان عن استقرار في أعداد الوفيات عند 50 حالةً، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الفيروس في تونس.



