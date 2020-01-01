معتز عبدالفتاح: ليبيا كنز بالنسبة لأردوغان.. واقتصاد تركيا في وضع سيئ (فيديو)

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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، مساء الأحد، إن "تركيا ليست دولة عظمى، وإنما دولة متوسطة القوة، ولكن الرئيس التركي رجب أردوغان يرى في بلاده أنها قوة عظمى، ويريد التواجد في كل المناطق عن طريق إرسال قوات عسكرية دون تحقيق جدوى اقتصادية حقيقية".



وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن "تركيا دولة بلا غاز ولا نفط تقريبا، هي معتمدة تماما على إيران وروسيا وأمريكا، وذلك جعل لها طموحا في دخول ليبيا واحتلالها لإحكام سيطرتها على النفط الليبي، بالإضافة إلى سعيه لأن يكون له موطن في دول المتوسط للسيطرة على الغاز المكتشف حديثا"، مشددّا على أن ليبيا بمثابة كنز كبير بالنسبة لتركيا.



تابع: "أردوغان احتل مناطق كبيرة في شمالي سوريا والعراق والصومال، وذلك يحقق له درجة من درجات الأمن لكن لا يحقق له استفادة اقتصادية، المكان الوحيد اللي هيقدر يترجم فيه نفوذه إلى فلوس يا إما في قطر أو ليبيا، وبالفعل دخل قطر وعمل قاعدة عسكرية ويستفيد ماديا، وفي ليبيا يسعى للسيطرة على الغاز والنفط، وأن يكون له تواجد في مرحلة إعادة الإعمار ما يساعد في إنعاش اقتصاده الذي يعيش وضع سيء، تركيا عليها ديون كتير، وضربة كورونا كانت قوية عليهم".







وأبدى أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أمس السبت، اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.



كما تعجب المتحدث الرسمي مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.



وعَبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكدًا أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها.







وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح الرئيس المصري، أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.



وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بـ"أمر" من أهلها.



ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

