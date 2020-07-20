خالد أبو بكر: اجتماع مجلس الدفاع الوطني أربك الأعداء

طالب الإعلامي خالد أبو بكر، مجلس النواب، بإصدار وثيقة تاريخية تتضمن تفويض الرئيس السيسى بشأن الموقف فى مجابهة الأخطار على الحدود الغربية، ودعم الشعب الليبي، إذا تم دعوته لذلك.





وقال خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن مصر دولة ذات سيادة، وقوة إقليمية بالمنطقة.





وتابع: "اجتماع مجلس الدفاع الوطنى هز الأعداء وأربكهم، وخاصة أن موازين القوي معروفة، والمؤشرات تقول انتا بصدد امر عظيم وجلل فى الحدود المصرية الغربية، واتوقع ان يكون هناك جلسة بالبرلمان تتضمن إجراءات ومتطلبات متعلقة بالشأن الليبي".





تصريحات بعض المسؤولين الأتراك

وأبدى أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أمس السبت، اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.





كما استغرب المتحدث الرسمي مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.



