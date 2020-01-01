الرئيس الجزائري يعين رئيس جديد لأركان القوات البرية

أعلن الرئيس عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، عن أصدار قرار بتعيين اللواء أحسن مساهل رئيسًا لأركان القوات البرية، خلفًا للواء عمر تلمساني.





جاء ذلك بموجب قرار أصدره الرئيس تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ونشر في الجريدة الرسمية اليوم.



