بعد اتهام زوجته بالعنصرية والتنمر من خادمة.. عماد متعب: هذا ما حدث وسأتخذ الإجراءات القانونية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:00 ص
متعب ويارا
متعب ويارا
كـسـاب أحـمـد
عقب الكابتن عماد متعب، على تنمر زوجته من احدى الخادمات ومنعها من النزل إلى حمام السباحة، قائلًا: "أنا من عائلة بسيطة من الشرقية وبدأت حياتي من الصفر، وزوجتي محترمة وتتعامل مع الجميع بإحترام".

وتابع "متعب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن زوجته طالبت احدى السيدات بعدم النزول إلى حمام السباحة بالملابس القطنية، نظرًا لأن الملابس القطنية غير صحية، خاصة في ظل أزمة كورونا، وطالبتها بإرتداء مايوه شرعي، والحديث على أنها منعتها من النزل، لأنها خادمة أمر غير صحيح على وجه الإطلاق

ولفت إلى أن هذه السيدة بعدما ارتدت المايوه الشرعي نزلت إلى المياه ولم يتحدث معها أحد الإطلاق، مشيرًا إلى أنه لم هذه السيدة شهرت به وبزوجته، وتحدث عليهما بأنهما عنصرين، ولذلك سيقوم بالتعامل معها بالشكل القانوني دون أي عصبية على الإطلاق.

وفي سياق منفصل، قرر عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عقد جلسة خاصة مع نادر شوقي وكيل أعماله، لمناقشة ملف مباراة اعتزاله.

ويسعى القناص لتحديد موعد مباراة إعتزاله ودراسة كل ما يتعلق بها من أمور مع وكيل أعماله، قبل الإعلان الرسمي عن كافة تفاصيلها.

وكان متعب أكد في وقت سابق أن النادي الأهلي سيكون طرف اللقاء الأول، باعتباره أحد أبنائه وقدم معه كل شئ في كرة القدم، وحصد العديد من البطولات المحلية والإفريقية.

ومن المنتظر أن يفتح نادر شوقي وكيل أعماله، خطوط اتصال مع عدة أندية أوروبية كبيرة، للحصول على موافقة أحدهم لخوض اللقاء.

وتأجلت مباراة اعتزال متعب، أكثر من مناسبة بسبب ارتباطات الأندية في الدوريات والبطولات، بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أوقفت النشاط الرياضي في العالم كله لما يقرب من 3 أشهر.

ويرغب متعب، في ترتيب المباراة على أن تكون عقب نهاية الدوريات العالمية، حتى يكون هناك فرصة أكبر لحضور نادي كبير وتسويقه عبر إحدى الشركات المتخصصة.

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