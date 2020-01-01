بعد إعلانها رسميًا.. ننشر أسماء ورموز 23 مترشحًا لفردي الشيوخ ببني سويف

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أعلنت لجنة فحص طلبات الترشح، مساء اليوم الأحد، عن كشوف باسماء وصفات ورموز المترشحين لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020 تضمنت 23 مرشحًا قبلت اللجنة طلبات ترشيحهم بعد استيفائهم كافة الشروط والإجراءات للمنافسة على 3 مقاعد خُصصت لدائرة محافظة بني سويف بـ"النظام الفردي".



وأستبعدت اللجنة طلبًا وحيدًا بأسم "علي محمود سيد" لعدم إستكمال بعض المستندات المطلوبة، منها "شهادة المؤهل الدراسي وبيان إقرار الذمة المالية للأولاد طبقًا للقانون"، بينما نشرت اللجنة اسماء من تم قبولهم على لوحة الإعلانات بمقر اللجنة بمجمع محاكم بني سويف، وتضمنت 13 مرشحًا، وجاء ترتيبهم كالآتي:



1ـ محمد علي عبدالفضيل، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز "السلم".

2ـ احمد محسن مبارك، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز "المسدس".

3ـ نبيل حميدة عبدالخالق، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز "القلم".

4ـ وائل حسن محمود، وشهرته وائل وسية، مرشح مستقل، رمز "المدفع".

5ـ محمد عبدالظاهر، وشهرته محمد عبدالظاهر الخولي، مستقل، رمز "الشمعة".

6ـ أحمد سرور سليمان سرور، وشهرته أحمد سرور، مرشح مستقل، رمز "الأسد".

7ـ ابوالخير ابوالخير حسن، وشهرته ابوالخير الجمسي، مرشح مستقل، رمز "الحصان".

8ـ وائـل سيد قرني أمين، وشهرته وائل سيد قرني، مرشح مستقل، رمز "عنقود العنب".

9ـ أحمد عبدالناصر احمد حامد، وشهرته احمد جمال ابوحامد، مرشح مستقل، رمز "الفراشة".

10ـ سعاد جابـر عبدالجواد عثمان، وشهرتها سعاد جابر، مرشح مستقل، رمز "السفينة".

11ـ حسن احمد سيد عتمان، وشهرته العمدة حسن عتمان، مرشح مستقل، رمز "الغزال".

12ـ شعبان احمد عبدالعليم شعبان، وشهرته د.شعبان عبدالعليم، مرشح عن حزب النور، رمز "الفانوس".

13ـ حياة سيد سيد عويس، وشهرتها حياة مكي، مرشح مستقل، رمز "سيارة الإسعاف".

14ـ ياسر سيد عباس معوض، وشهرته ياسر خشبه، مرشح مستقل، رمز "التمساح".

15ـ عادل ابوالوفا مصطفى سنجر، وشهرته العمدة عادل سنجر، مرشح مستقل، رمز "الصقر".

16ـ أحمد سيد علي علي وشهرته احمد حجازي، مرشح عن حزب حماة الوطن، رمز "التاج".

17ـ محمد علي حسن حامد، مرشح مستقل، رمز "السهم".

18ـ امل محمود عبدالرحمن السيسي، وشهرتها أمل السيسي، مرشح مستقل، رمز "سماعة طبيب".

19ـ محمد ماهر عبدالله عثمان، وشهرته محمد ماهر، مرشح عن حزب صوت الشعب، رمز "بندقية الصيد".

20 ـ أحمد طه بيومي، مرشح عن حزب الحركة الوطنية المصرية، رمز "النمر".

21ـ عمرو حسن عرابي ابراهيم، وشهرته د.عمرو الزناتي، مرشح مستقل، رمز "الفيل".

22ـ حسني سيد صادق محمد، وشهرته حسني صادق، مرشح عن حزب صوت الشعب، رمز "الأتوبيس".

23ـ أسـامـة رشدي محمد معوض، مرشح مستقل، رمز "العقرب".



يُذكر أن دائرة محافظة بني سويف مخصص لها 6 مقاعد بمجلس الشيوخ، منهم 3 مقاعد يتم إنتخابهم بالنظام الفردي "على مستوى المحافظة" بالإضافة إلى 3 مقاعد يتم إنتخابهم بنظام القائمة الموحدة "على مستوى الجمهورية" ووقع إختيار منسقو القائمة الموحدة على كل من: رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة والدكتورة حنان سليمان، عميد كلية العلوم ببني سويف ونادر نسيم، رجل الأعمال، لتمثيل محافظة بني سويف بقائمة التحالف.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، التي ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة وسائل الإعلام والمنظمات المدنية والحقوقية، وفقًا لضوابط الهيئة.



وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 يوليو حتى السبت 18 يوليو، من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً، داخل مقار المحاكم الابتدائية.



وسيتم دعوة المصريين بالخارج الناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال يومي الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس 2020، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، على أن تُجرى الانتخابات للمصريين بالداخل، من التاسعة صباحا، الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس 2020م.

