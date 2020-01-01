تفاصيل طرح أول دواء مصري لعلاج الانسداد الرئوي المزمن

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إنه من المقرر أن يتم طرح أول دواء مصري لعلاج مرضى الانسداد الرئوي المزمن في الصيدليات خلال أيام.





وأضاف خطاب في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "أن هذا الدواء مماثل للدواء السويسري، وسيتم طرحه بـ202 جنيه تكفي المريض لمدة شهر بديل عن الدواء السويسري الذي يكلف المريض 416 جنيه في نفس المدة".



وأشار إلى أن هذا المرض يصيب ما يقرب من 400 مليون شخص على مستوى العالم، ويسبب الوفاة لما يقرب من 3 مليون شخص سنويًا، موضحًا أن السبب الأساسي لهذا المرض هو التدخين بكافة أنواعه أو التعرض لتلوث الوقود الحيوي في بعض المناطق الريفية.



وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، "هذا المرض شديد ويحتاج علاج مستمر لمدة سنة، والدواء المصري هتكون تكلفته أقل 50% من المستورد".

وفي سياق منفصل قال خطاب، إن هناك دواء مصري يتم تجربته في جامعة عين شمس حاليا لعلاج فيروس كورونا المستجد، وهو دواء "السوفالدي" العلاج المصري المستخدم في علاج فيروس سي.



وأضاف "وجدنا أن عائلة الكورونا تركيبها شبيه بفيروس سي والدليل تصريحات مستشار ترامب للصحة الذي أكد أن الوفيات في آسيا قلت بنسبة 20% بسبب استخدام هذا الدواء".



وأشار إلى أن هذا الدواء ليس متواجدًا في الصيدليات، ويتواجد فقط في مراكز الأبحاث وسيتم طرحه في الأسواق مجانًا بمجرد أن يتم الكشف عن فاعليته.