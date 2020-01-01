تفاصيل طرح أول دواء مصري لعلاج الانسداد الرئوي المزمن
الأحد 19/يوليه/2020 - 10:15 م
شيماء حسن
قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إنه من المقرر أن يتم طرح أول دواء مصري لعلاج مرضى الانسداد الرئوي المزمن في الصيدليات خلال أيام.
وأضاف خطاب في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "أن هذا الدواء مماثل للدواء السويسري، وسيتم طرحه بـ202 جنيه تكفي المريض لمدة شهر بديل عن الدواء السويسري الذي يكلف المريض 416 جنيه في نفس المدة".
وأشار إلى أن هذا المرض يصيب ما يقرب من 400 مليون شخص على مستوى العالم، ويسبب الوفاة لما يقرب من 3 مليون شخص سنويًا، موضحًا أن السبب الأساسي لهذا المرض هو التدخين بكافة أنواعه أو التعرض لتلوث الوقود الحيوي في بعض المناطق الريفية.
وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، "هذا المرض شديد ويحتاج علاج مستمر لمدة سنة، والدواء المصري هتكون تكلفته أقل 50% من المستورد".
وفي سياق منفصل قال خطاب، إن هناك دواء مصري يتم تجربته في جامعة عين شمس حاليا لعلاج فيروس كورونا المستجد، وهو دواء "السوفالدي" العلاج المصري المستخدم في علاج فيروس سي.
وأضاف "وجدنا أن عائلة الكورونا تركيبها شبيه بفيروس سي والدليل تصريحات مستشار ترامب للصحة الذي أكد أن الوفيات في آسيا قلت بنسبة 20% بسبب استخدام هذا الدواء".
وأشار إلى أن هذا الدواء ليس متواجدًا في الصيدليات، ويتواجد فقط في مراكز الأبحاث وسيتم طرحه في الأسواق مجانًا بمجرد أن يتم الكشف عن فاعليته.
اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا