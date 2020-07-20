مفاجأة .. أحمد مكي يستعد لتقديم مسلسل في رمضان 2021

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:13 م
احمد مكي
احمد مكي
ولاء عبد الناصر



رشحت الشركة المنتجة لمسلسل "الاختيار 2"، الفنان أحمد مكي لبطولة العمل، مع النجم كريم عبد العزيز، لذلك خرج مسلسل "الكبير أوي الجزء السادس"، من السباق الرمضاني.


يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، لعب بطولته أمير كرارة وتناول قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة، من خلال الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث» في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.


كما ينتظر كريم عبدالعزيز عرضه فيلمه «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي تشارك في بطولته دينا الشربيني، ويحضر لفيلم «كيرة والجن» تأليف أحمد مراد وتشارك في بطولته هند صبري وأحمد عز.



وكانت آخر أعمال مكى فى الدراما التليفزيونية مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 603 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

منذ ساعة و 24 دقيقة

السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

منذ حوالي 6 ساعات

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يوجه ضربة قوية إلى نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ ساعتين و 25 دقيقة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 8 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في الدوري المصري بعد استئنافه

منذ نصف ساعة

ميسي يكسر رقم تشافي في الليجا

منذ ساعة و نصف

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

منذ حوالي 12 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. عرض جديد من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ حوالي 9 ساعات

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

أبورجيلة: نجم الزمالك يحتاج لـ"كورباج" كي يصبح أفضل لاعب في مصر

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:04 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 603 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

03:21 م

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

06:46 م

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

09:03 م

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

01:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً