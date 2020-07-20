مفاجأة .. أحمد مكي يستعد لتقديم مسلسل في رمضان 2021

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رشحت الشركة المنتجة لمسلسل "الاختيار 2"، الفنان أحمد مكي لبطولة العمل، مع النجم كريم عبد العزيز، لذلك خرج مسلسل "الكبير أوي الجزء السادس"، من السباق الرمضاني.





يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، لعب بطولته أمير كرارة وتناول قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة، من خلال الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث» في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.





كما ينتظر كريم عبدالعزيز عرضه فيلمه «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي تشارك في بطولته دينا الشربيني، ويحضر لفيلم «كيرة والجن» تأليف أحمد مراد وتشارك في بطولته هند صبري وأحمد عز.







وكانت آخر أعمال مكى فى الدراما التليفزيونية مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.