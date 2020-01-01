سر اجتماع فايلر بنجوم الأهلي بعد مران اليوم
الأحد 19/يوليه/2020 - 09:41 م
علي نبوي
عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل نهاية المران الجماعي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
واجتمع فايلر باللاعبين وعقد لهم محاضرة فنية لشرح بعض الأمور الفنية والمحددة لكل اللاعبين بالمران.
وحرص فايلر خلال المحاضرة التي أقيمت بنهاية المران على استخدام سبورة كبيرة، لشرح جانب من الأمور التكتيكية بوضوح على اللاعبين.
وبعد المحاضرة اختتم السويسري فقرات المران بجانب من تدريبات الجري والتصويب من مسافات بعيدة على المرمى.
يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين في يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مسابقة الدوري الممتاز، فضلًا عن مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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