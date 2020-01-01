سر اجتماع فايلر بنجوم الأهلي بعد مران اليوم

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:41 م
فايلر
فايلر
علي نبوي
عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل نهاية المران الجماعي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

واجتمع فايلر باللاعبين وعقد لهم محاضرة فنية لشرح بعض الأمور الفنية والمحددة لكل اللاعبين بالمران.

وحرص فايلر خلال المحاضرة التي أقيمت بنهاية المران على استخدام سبورة كبيرة، لشرح جانب من الأمور التكتيكية بوضوح على اللاعبين.

وبعد المحاضرة اختتم السويسري فقرات المران بجانب من تدريبات الجري والتصويب من مسافات بعيدة على المرمى.

يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين في يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مسابقة الدوري الممتاز، فضلًا عن مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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