إليسا صاحبة رأي اسطاعت أن تهزم الأنتقادات

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فاجأت النجمة اللبنانية إليسا، جمهورها ب البوستر الدعائي ل ألبومها الجديد "صاحبة رأي" والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة والذي ظهرت من خلاله وهي ترتدي ملابس مثيرة.





والغريب في البوستر الدعائي الجديد ل ألبوم إليسا هو أنها اراتدات نفس الملابس التي ظهرت بها في أول كليب لها بدي أدوب "الذي تم طرحه منذ 20 عاما.





ورغم أن الملابس هي نفس التي ارتدتها إليسا، في أول كليب لها إلى أنها في بداية تعرضت ل الأنتقادات وهجوم شديد، لكنها أسطاعت أن تثبت للجميع أنها لا تهتم ب الأنتقادات وأصبحت اهم النجمات المتوجدة حاليا في الوطن العربي ولم ينتقد تلك المرة ظهورها بعد وصولها إلى ما هي عليه الآن.



وكانت كتبت إليسا، على البوستر "أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو أبويا علّمني ما خافش ودايمًا أواجه قدري اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة_رأي".