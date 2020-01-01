شريف مدكور لسيدات مصر: "انزلوا الشارع وإنتوا لابسين اللي عايزينه"

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:15 م
شريف مدكور
شريف مدكور
وجه الإعلامي شريف مدكور إلى سيدات مصر بعد تزايد حالات التحرش. 

قال شريف مدكور خلال برنامجه "4 شارع شريف" الذي يقدمه على قناة الحياة، اليوم الأحد: انزلوا الشارع وكلكم ثقة بالنفس وقوة ومن تقدر على الذهاب إلى مركز شباب أو نادي أو تشاهد فيديوهات الدفاع عن النفس فيجب عليها أن تدرب نفسها على ذلك"، مضيفًا: "انزلوا وانتوا لابسين اللي عايزينه وبالطريقة اللي تناسب شخصيتكم وليس المجتمع".
وتابع الإعلامي: من يحاول أن يتحرش لا تتركوه لأن مع ظاهرة التحرش يجب أن يكون في المقابل سيدات قادرات على الضرب والدفاع عن نفسها وتقدر على الضرب بالبوكس لتكون ظاهرة مضادة للتحرش".
أضاف مدكور أنه يتمنى أن يقال في العالم إن "ستات مصر ناشفين وأقوياء ومحدش يقدر عليهم".


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