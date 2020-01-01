بعد الصعود للبريميرليج.. تعرف على أرقام الساحر "مارسيلو بيلسا" مع ليدز يونايتد

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:20 م
بيلسا
بيلسا
علاء خليف

 

قاد المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا فريقه ليدز يونايتد للتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بعد غياب 16 عامًا، وذلك عقب هزيمة منافسه المباشر فريق وست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه مدافعنا المصري أحمد حجازي، أمام هدرسفيلد بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة 45 من دوري الدرجة الأولي.


وتوج فريق ليدز يونايتد بطلًا لدوري الدرجة الأولي هذا الموسم بعدما تصدر ترتيب المسابقة برصيد 90 نقطة، وحسم تأهله رسميًا للدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتصارع في الجولة الأخيرة الثلاثي ويست بروميتش (82 نقطة)، وبرنتفورد (81 نقطة)، وفولهام (80 نقطة)، على بطاقة التأهل المباشرة الثانية للبريميرليج.


مارسيلو بيلسا الذي تولي تدريب ليدز يونايتد في يوليو 2018، نجح في تعويض فشله في الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بعد خسارته من ديربي كاونتي في ملحق الصعود للبريميرليج، وعاد هذا الموسم وقاد فريقه للتأهل لدوري الأضواء والشهرة بعد غياب 16 عامًا وتحديدًا منذ موسم 2003 -2004.


مشوار "بيلسا" مع ليدز يونايتد حتي العودة للبريميرليج:

تولي مارسيلو بيلسا صاحب الـ64 قيادة فريق ليدز يونايتد في يوليو 2018 أي منذ (749 يومًا تقريبا)، قاد الفريق في 99 مباراة، فاز في 55 مباراة، وخسر 27 مباراة، وتعادل في 17 مباراة، وسجل فريقه 161 هدفًا، واستقبلت شباكه 102 هدفًا.


في موسمه الأول مع ليدز يونايتد 2018 – 2019، خاض 51 مباراة مع الفريق بمختلف البطولات، فاز في 27 مباراة، وخسر 16 مباراة، وتعادل في 8 مباريات.


احتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولي الإنجليزي الموسم الماضي، وشارك في الدورة الرباعية المؤهلة للبريميرليج لكنه خسر أمام ديربي كاونتي 4-3 في مجموع المباراتين.


أما في الموسم الحالي، قاد "بيلسا" ليدز يونايتد في 48 مباراة، فاز في 28 مباراة، وخسر 11 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وسجل اللاعبون 82 هدفًا، واستقبلت شباكه 43 هدفًا.


وتصدر ليدز ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولي هذا الموسم برصيد 90 نقطة وتوج بلقب البطولة وحسم تأهله رسميًا للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.


استخدم المدرب الأرجنتيني خلال قيادته لفريق ليدز يونايتد 43 لاعبًا، الأكثر مشاركة معه اللاعب البولندي ماتيوز كليتش وشارك في 96 مباراة، بينما "هداف" الفريق تحت قيادته المهاجم الإنجليزي باتريك بامفورد وسجل 26 هدفًا، بينما الأكثر صناعة للأهداف الإسباني بابلو هيرنانديز بـ 19 هدفًا.

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