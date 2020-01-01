الهلال الأحمر: توزيع 4 آلاف سلة غذائية وحقيبة نظافة شخصية

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:19 م
المبادرة
المبادرة
آيات عامر
أطلق الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع شركة جونسون أند جونسون مبادرة لدعم الأسرالمتضررة في المناطق الأكثر إحتياجًا على مستوى الجمهورية.

تستهدف هذه المبادرة 4000 أسرة في مجال الوقاية الشخصية من خلال توزيع 2000 حقيبة نظافة شخصية و2000 سلة غذائية.

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت من محافظة القليوبية وذلك يوم ٥ يوليو الجاري بتوزيع حقائب النظافة الشخصية على 200 أسرة في منطقة الخصوص. 

وأضاف الناظر أن المرحلة الثانية من المبادرة شملت محافظتي المنوفية ودمياط حيث قام متطوعو الهلال الأحمر المصري بتوزيع حقائب النظافة الشخصية والسلات الغذائية على إجمالي 400 أسرة في المحافظيتن.

وأستهدفت المرحلة الثالثة من المبادرة 6 دورا للأيتام والمسنين بمحافظة الدقهلية حيث قامت فرق التطوع التابعة للهلال الأحمر المصري بتوزيع 200حقيبة نظافة شخصية و200سلة غذائية على هذه الدور يوم الثامن عشر من يوليو الجاري.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع ودعم الأسر المتضررة جراء إنتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقدم الهلال الأحمر المصري خدماته من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم  خدمات الدعم النفسي  والتي بلغت 413 تدخلا نفسيا عبر الهاتف عن طريق الخط الساخن 15322وذلك من خلال متطوعي وحدة الدعم النفسي وتم تنفيذ تلك المهام من خلال 754 متطوع يوميا  بإجمالي 5664 ساعة عمل.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع الأهلي وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.

وأكد الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي  للهلال الأحمر المصري، علي أنه يتم تقديم الخدمات المختلفه  من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم  خدمات الدعم النفسي والدعم الميداني للفرق المنفذة للمهام في كافة المحافظات من خلال 6780 متطوعًا تم تدريبهم على ذلك.
الهلال الأحمر: توزيع 4 آلاف سلة غذائية وحقيبة نظافة شخصية
الهلال الأحمر: توزيع 4 آلاف سلة غذائية وحقيبة نظافة شخصية
الهلال الأحمر: توزيع 4 آلاف سلة غذائية وحقيبة نظافة شخصية
الهلال الأحمر: توزيع 4 آلاف سلة غذائية وحقيبة نظافة شخصية
الهلال الأحمر: توزيع 4 آلاف سلة غذائية وحقيبة نظافة شخصية
الهلال الأحمر: توزيع 4 آلاف سلة غذائية وحقيبة نظافة شخصية

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سلة غذائية بوابة الفجر الوقاية الشخصية الهلال الأحمر المصري المبادرة

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