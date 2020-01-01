أحمد السعدني يشارك جمهوره بصورة جديدة له
الأحد 19/يوليه/2020 - 09:35 م
نادين نجدي
نشر الفنان أحمد السعدنى صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .
وكانت الصورة بوضع سليفي ويرتدي نظارة شمس ، وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات وعلق الجمهور قائلاً:"ةحلى فنان في الدنيا" ، وكتب معجب آخر:"النضارة تجنن" .
يُذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني، مسلسل "شبر مية" على إحدى القنوات الفضائية وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.
وشارك في بطولته نجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء الجداوى، ونهى عابدين، وندا موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف.