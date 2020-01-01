أحمد السعدني يشارك جمهوره بصورة جديدة له

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نشر الفنان أحمد السعدنى صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وكانت الصورة بوضع سليفي ويرتدي نظارة شمس ، وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات وعلق الجمهور قائلاً:"ةحلى فنان في الدنيا" ، وكتب معجب آخر:"النضارة تجنن" .



يُذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني، مسلسل "شبر مية" على إحدى القنوات الفضائية وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، تأليف شريف بدر ‏الدين، ‏إخراج طارق رفعت، ‏وإنتاج ‏شركة ‏سينرجي.‏



وشارك في بطولته نجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء ‏الجداوى، ‏ونهى ‏عابدين، ‏وندا موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف.