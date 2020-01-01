رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يهاجم نتنياهو ويصفه "بالممثل الكبير

هاجم إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، اليوم الأحد، على بنيامين نتنياهو، ويتهمة بانه ممثل كبير.

وقال أولمرت، إن "نتنياهو يفهم قبل الجميع أن الجمهور الإسرائيلي لم يعد معه، ويدرك أن الاحتجاج على سياساته سيتعاظم".

وأضاف: "نتنياهو سيواصل مراكمة القوة والطاقة، وفي النهاية سينجح في المكان الذي لم تنجح فيه الانتخابات، الأحزاب، وصناديق الاقتراع، وكل أولئك الذين حلموا بتغييره، وفشلوا".

وتابع: "من فهم هذا قبل الجميع هو نتنياهو نفسه. يعتقد الكثيرون بأن نتنياهو هو لاعب شطرنج سياسي على أعلى المستويات. أما أنا فأشك في ذلك، نتنياهو هو أولا وقبل كل شيء لاعب كفؤ، بل وربما عبقري، يظهر كل مساء ويكاد لا يفوت فرصة. في الإذاعة، في التلفزيون أو في مجرد اللقاء مع معجبيه".

وأشار أولمرت، إلى أن "جلسات الحكومة والخطابات في الكنيست هي أيضا إطار للظهور، وإن كان مختلفا بعض الشيء، إلا أنه هو أيضا يحتاج إلى إعداد، مكياج، تصميم الشعر، لباس لائق وبالطبع جمهور".

وأكد أن نتنياهو يستعد لكل ظهور بجذرية، وبعناية شديدة وبمهنية تبعث على الإعجاب، وأن كل هذه تضاف إلى الكفاءة الطبيعية، أن "نتنياهو هو مهني بموهبة عليا مثل كل الممثلين الكبار".

وقال: "نتنياهو مثل لورانس أوليفييه، يعرف كيف يشخص الذبذبات الأشد رقة، النظرة التعبة، حركات العيون والأيادي، الأعصاب المشدودة وانعدام الصبر بين الجمهور، وهو حساس لهذا أكثر من كل المحللين، الخبراء والمستطلعين".

ويخلص أولمرت للقول مشجعا الإسرائيليين على التمرد: "عندما يقف كل الجمهور أمام مقر رئاسة الحكومة، عندها سيفقد نتنياهو وزوجته سارة وابنهما يائير ما تبقى من السيطرة، من اللجام، من ضبط النفس، من المسؤولية، من النزاهة، من إشارات قف، وعندها هذا سينتهي".