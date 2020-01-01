أهداف مباراة - ألافيس 0 × 5 برشلونة

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:10 م
برشلونة
برشلونة
محمد مرعي
حقق برشلونة فوزا عريضا على نظيره ديبورتيفو ألافيس بخمسة أهداف دون رد في الجولة الختامية من الدوري الإسباني.


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