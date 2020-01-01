الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - ألافيس 0 × 5 برشلونة الأحد 19/يوليه/2020 - 09:10 م برشلونة محمد مرعي Advertisements حقق برشلونة فوزا عريضا على نظيره ديبورتيفو ألافيس بخمسة أهداف دون رد في الجولة الختامية من الدوري الإسباني. أخبار تهمك السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت منذ حوالي 5 ساعات وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر منذ حوالي 13 ساعة مفاجأة.. نجم ريال مدريد طلب استبعاده من مواجهة ليجانيس منذ ساعة و 23 دقيقة أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي منذ حوالي 10 ساعات ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية ميسي في شباك ألافيس منذ أقل من ساعتين بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة منذ حوالي 3 ساعات شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19" منذ حوالي 13 ساعة مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات منذ أقل من ساعة الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو) منذ حوالي 20 ساعة 5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك) منذ حوالي 7 ساعات 6 مدربين مُرشحون لقيادة برشلونة خلفا لـ"كيكي سيتين" منذ حوالي 3 ساعات بالتفاصيل.. خطة هروب "جيرالدو" من الأهلي منذ حوالي 3 ساعات فايلر يوجه ضربة قوية إلى نجم الأهلي منذ حوالي 4 ساعات وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا منذ حوالي 9 ساعات قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول منذ حوالي 8 ساعات التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش منذ حوالي 10 ساعة