تشيلسي يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس إنجلترا

حقق نادى تشيلسي فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق مانشستر يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل النادي اللندني الذي افتتح التسجيل فى المباراة عن طريق المهاجم الدولي الفرنسي جيرو بينما أضاف اللاعب الشاب مونت الهدف الثاني وسجل مدافع مانسشتر يونايتد هاري ماجوير الهدف الثالث بالخطأ فى مرماه وسجل برونو فرنانديز هدف المان يونايتد الوحيد فى المباراة من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة يصعد نادى تشيلسي رسميا الي نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لمواجهة نظيره أرسنال الذي حقق للفوز على مانسشتر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين تشيلسي أمام أرسنال يوم 1 أغسطس المقبل على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.