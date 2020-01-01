المغرب تسجل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 17236.

 

وأفادة الصحة أنه تم رصد 4 وفيات ناجمة نتيجة الفيروس اليوم ليرتفع عدد الوفيات إلى 273 ، ووصل عدد الحالات الحرجة إلى 31 ووصل عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 14921 بعد تعافي 301 من المصابين.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 14,523 مليون إصابة، بينهم أكثر من 606 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,665 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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