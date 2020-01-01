زراعة الفيوم: حقل إرشادي بأحد حقول الذرة الشامية بكفور النيل

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:07 م
بوابة الفجر
ريهام على
قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة، بمحافظة الفيوم، أن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية قامت بالتعاون مع أعضاء الحملة القومية للذرة الشامية بتنظيم يوم حقلي إرشادي بأحد الحقول المزروعة بمحصول الذرة الشامية بناحية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم.

أضاف وكيل وزارة الزراعة، أن الهدف من تنظيم تلك الحقول الإرشادية هو توعيه المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل ومناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول الذرة الشامية.

يأتي ذلك بحضور الأستاذ الدكتور ايمن عبد المطلب، رئيس الحملة القومية والمهندس طه داهش، أخصائي محاصيل والجهاز الزراعي بمركز الفيوم والمزارعين.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
زراعة الفيوم: حقل إرشادي بأحد حقول الذرة الشامية بكفور النيل
زراعة الفيوم: حقل إرشادي بأحد حقول الذرة الشامية بكفور النيل
زراعة الفيوم: حقل إرشادي بأحد حقول الذرة الشامية بكفور النيل
زراعة الفيوم: حقل إرشادي بأحد حقول الذرة الشامية بكفور النيل
زراعة الفيوم: حقل إرشادي بأحد حقول الذرة الشامية بكفور النيل
زراعة الفيوم: حقل إرشادي بأحد حقول الذرة الشامية بكفور النيل
زراعة الفيوم: حقل إرشادي بأحد حقول الذرة الشامية بكفور النيل
زراعة الفيوم: حقل إرشادي بأحد حقول الذرة الشامية بكفور النيل

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