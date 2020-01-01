وزارة الرياضة تفجر مفاجأة جديدة للشباب

Advertisements

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن هناك تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العربية للتصنيع، لبحث توسيع مبادرة "درجتك صحتك" التي أطلقتها الوزارة، وشملت توزيع ما يقرب من 100 دراجة



وتابع "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الدرجات التي يتم توزيعها في المبادرة، صناعية مصرية خالصة بنسبة 100%، وتصنع من قبل الهيئة العربية للتصنيع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توزيع أكبر عدد مكن من الدرجات



ولفت إلى أن الدراجة الجبلي التي لديها عجل عريض يصل ثمنها لـ1900 جنيه، أما الدراجة الهيبر التي يستعملها الرياضين فيصل سعرها لـ 2300 جنيه، لافتَا إلى أن الوزارة تدعم هذه الدرجات بصورة كبيرة، وأي مواطن يريد شراء هذه الدراجات عليه أن يدخل بوابة "مصر للشباب والرياضية" ويحجز الدراجة، ومن شراء الدراجة من مركز شباب الجزيرة.



والتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر رئاسة العربية للتصنيع، وبحثا الجانبان الخطوات التنفيذية للإسراع بتنفيذ مراحل مبادرة "دراجتك...صحتك" وفقا لمعايير الجودة العالمية.



تأتي تلك المباحثات في إطار التعاون المثمر بين الجانبين في المشروع القومي الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة للمجتمع المصري تحت شعار " دراجتك... صحتك ".



وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى نجاح مبادرة " دراجتك..صحتك " انطلقت من رؤية القيادة السياسية والتوجيهات الخاصة بتبني المبادرات الخاصة بالحفاظ على صحة المواطنين ولياقتهم البدنية.



وأشار "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة بدأت في التنفيذ الفوري لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع فى طرح الدراجات من خلال مبادرة "دراجتك.. صحتك "، وتطويرها لتناسب جميع الاحتياجات سواء الممارسة الرياضية أو التنقل للمسافات اطول نسبيا ً والخاصة بالعمل أو المدارس والجامعات للطلاب، وذلك في ظل الظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد والاجراءات الاحترازية المطلوبة في التباعد الاجتماعي، ولما لها من عوائد قوية على البنية الصحية للشباب المصري.



وأضاف "صبحي" إلي أهمية مبادرة "دراجتك... صحتك"، والتي تأتي أيضا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لمختلف الألعاب الرياضية في جميع مدن وقرى محافظات الجمهورية، وجعلها أسلوب حياة للمواطن المصري، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تقدم تسهيلات للأسرة المصرية للحصول على الدراجة الخاصة من خلال المؤسسات المصرفية الوطنية المصرية، كما أكد وزير الشباب والرياضة على تخصيص عدد من دراجتك صحتك للمرأة، تشجيعا لها لممارسة الرياضة بطريقة سليمة وأمنة.



وأوضح وزير الشباب والرياضة،أن مبادرة «دراجتك... صحتك» تهدف إلي تشجيع المواطنين علي ممارسة الرياضة وترتكز علي محورين أساسيين الأول يتمثل في تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال إستخدام «الدراجة الهوائية»، والمحور الثاني يرتكزعلى أن «الدراجة» تُعد وسيلة إنتقال صديقة للبيئة.



وأشار " أشرف صبحي " انه تم دراسة كافة المعطيات اللازمة للإسراع بتنفيذ مراحل مبادرة «دراجتك... صحتك» التي تتبناها الوزارة من خلال توفير 1000 دراجة بسعر مدعم للمواطنين، ونستهدف زيادة هذا العدد بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع خلال العام الأول لمبادرة، مشددا علي اتاحة الدراجات للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وبتسهيلات في السداد ويمكن للشباب والمواطنين الراغبين في اقتناء الدراجات الدخول إلي البوابة الإلكترونية للوزارة لملء البيانات المطلوبة وتحديد نوع الدراجة المطلوبة.



كما أضاف "وزير الشباب والرياضة " أن مبادرة "دراجتك... صحتك" ستتاح لجميع الهيئات والمؤسسات والأفراد بمحافظات الجمهورية، موضحا أهمية الإعلام للتوعية بأهداف المبادرة المتعددة الصحية والإقتصادية والبيئية.



وفي سياق متصل، ذكر وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تستعد لطرح الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك... صحتك»، والتي من المقرر أن تتضمن 2400 دراجة وسيتم فتح باب الحجز وتسليمها للمواطنين وفقًا لأسبقية الحجز عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.



كما أعرب الدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة عن ترحيبه للتعاون مع العربية للتصنيع إحدي قلاع الصناعة الوطنية،مشيدا بتميزها بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات لتلبية كافة متطلبات المنشأت الشبابية والرياضية بالكفاءة المطلوبة وأعلي مستويات الجودة والسرعة.





وأشار " صبحي " إلي المباحثات الجارية بين وزارة الشباب والرياضة، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربى لتصنيع دراجات بموتور كهربائي تساعد الشباب علي تخطى حاجز الـ 20 كيلو متر سيرا بالدراجة، ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة «دراجتك... صحتك» والتى سيتم طرحها بسعر مدعم مثل الدراجات العادية.





