محافظ الفيوم: إنشاء فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية (صور)

محافظ الفيوم: إنشاء فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية (صور)
الأحد 19/يوليه/2020 - 09:02 م
ريهام على
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الاحد، اجتماعًا مع فضيلة الشيخ سعيد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، وذلك لمناقشة آليات إنشاء فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر الشريف على أرض المحافظة.
حضر الاجتماع المحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد فرحان، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بمحافظة بنى سويف، ورجل الأعمال محمد النادى صاحب مدارس الأندلس الخاصة بالفيوم، ورجل الأعمال أحمد يونس.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع دراسة الخطوات الاجرائية لإنشاء فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية حتى تكون نواة لفرع جامعة الأزهر بالفيوم، حيث تضم الكلية 4 شعب أو كليات فرعية هى الشريعة الإسلامية، والشريعة والقانون، واللغة العربية، وأصول الدين، وذلك فى ضوء قرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف في جلسته رقم 273 والمعتمدة من شيخ الأزهر.
وأشار محافظ الفيوم إلى أن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالفيوم يسهم فى نشر صحيح الدين والوسطية والاعتدال فى مواجهة الفكر المتطرف، وسيكون نقطة مضيئة فى قطاع التعليم بالفيوم، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لفرع جامعة الأزهر حتى تستكمل إنشاءاتها، وتؤدى دورها فى خدمة العملية التعليمية، وذلك لدورها الهام فى التخفيف عن الطالبات من مشقة السفر إلى القاهرة ومختلف المحافظات.
فيما أوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، أنه سيتم انشاء فرع الكلية الجديدة على قطعة أرض كائنة بمنطقة دار الرماد بمدينة الفيوم أمام ديوان عام المحافظة، على مساحة 6،5 فدان، بالجهود الذاتية لرجال الأعمال وتبرعات أهالي المحافظة، لافتًا إلى موافقة المحافظ على إقامة سور على قطعة الأرض المزمع إنشاء الكلية عليها.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
حضر الاجتماع المحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد فرحان، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بمحافظة بنى سويف، ورجل الأعمال محمد النادى صاحب مدارس الأندلس الخاصة بالفيوم، ورجل الأعمال أحمد يونس.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع دراسة الخطوات الاجرائية لإنشاء فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية حتى تكون نواة لفرع جامعة الأزهر بالفيوم، حيث تضم الكلية 4 شعب أو كليات فرعية هى الشريعة الإسلامية، والشريعة والقانون، واللغة العربية، وأصول الدين، وذلك فى ضوء قرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف في جلسته رقم 273 والمعتمدة من شيخ الأزهر.
وأشار محافظ الفيوم إلى أن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالفيوم يسهم فى نشر صحيح الدين والوسطية والاعتدال فى مواجهة الفكر المتطرف، وسيكون نقطة مضيئة فى قطاع التعليم بالفيوم، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لفرع جامعة الأزهر حتى تستكمل إنشاءاتها، وتؤدى دورها فى خدمة العملية التعليمية، وذلك لدورها الهام فى التخفيف عن الطالبات من مشقة السفر إلى القاهرة ومختلف المحافظات.
فيما أوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، أنه سيتم انشاء فرع الكلية الجديدة على قطعة أرض كائنة بمنطقة دار الرماد بمدينة الفيوم أمام ديوان عام المحافظة، على مساحة 6،5 فدان، بالجهود الذاتية لرجال الأعمال وتبرعات أهالي المحافظة، لافتًا إلى موافقة المحافظ على إقامة سور على قطعة الأرض المزمع إنشاء الكلية عليها.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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