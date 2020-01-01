محافظ الفيوم: إنشاء فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية (صور)

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
ريهام على
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الاحد، اجتماعًا مع فضيلة الشيخ سعيد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، وذلك لمناقشة آليات إنشاء فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر الشريف على أرض المحافظة.

حضر الاجتماع المحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد فرحان، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بمحافظة بنى سويف، ورجل الأعمال محمد النادى صاحب مدارس الأندلس الخاصة بالفيوم، ورجل الأعمال أحمد يونس.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع دراسة الخطوات الاجرائية لإنشاء فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية حتى تكون نواة لفرع جامعة الأزهر بالفيوم، حيث تضم الكلية 4 شعب أو كليات فرعية هى الشريعة الإسلامية، والشريعة والقانون، واللغة العربية، وأصول الدين، وذلك فى ضوء قرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف في جلسته رقم 273  والمعتمدة من شيخ الأزهر.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالفيوم يسهم فى نشر صحيح الدين والوسطية والاعتدال فى مواجهة الفكر المتطرف، وسيكون نقطة مضيئة فى قطاع التعليم بالفيوم، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لفرع جامعة الأزهر حتى تستكمل إنشاءاتها، وتؤدى دورها فى خدمة العملية التعليمية، وذلك لدورها الهام فى التخفيف عن الطالبات من مشقة السفر إلى القاهرة ومختلف المحافظات.

فيما أوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، أنه سيتم انشاء فرع الكلية الجديدة على قطعة أرض كائنة بمنطقة دار الرماد بمدينة الفيوم أمام ديوان عام المحافظة، على مساحة 6،5 فدان، بالجهود الذاتية لرجال الأعمال وتبرعات أهالي المحافظة، لافتًا إلى موافقة المحافظ على إقامة سور على قطعة الأرض المزمع إنشاء الكلية عليها.


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
محافظ الفيوم: إنشاء فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية (صور)
محافظ الفيوم: إنشاء فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية (صور)
محافظ الفيوم: إنشاء فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية (صور)
محافظ الفيوم: إنشاء فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية (صور)

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