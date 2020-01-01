"صندوق خليفة" يدعم ريادة الأعمال الزراعية بـ 88 مليون درهم

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:07 م
موزة عبيد الناصري
موزة عبيد الناصري
 قدم صندوق خليفة لتطوير المشاريع من خلال برنامج" زرعي" تمويلات بقيمة 88 مليون درهم لنحو 88 مزرعة تقوم على تكنولوجيا الزراعة المائية .

وأوضحت موزة عبيد الناصري الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة ان هذه الخطوة تأتي بهدف دعم ريادة الأعمال في القطاع الزراعي وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتطوير مزارعهم الأمر الذي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للدولة.

جاء ذلك خلال توقيع صندوق خليفة لتطوير المشاريع وشركة "إيليت أغرو" إحدى الشركات الوطنية في مجال الاستثمار الزراعي اتفاقية تتولى بموجبها الأخيرة إدارة وتشغيل عدد من المزارع المحمية المنضوية تحت مظلة الصندوق بهدف رفع طاقتها الانتاجية وزيادة كفاءتها التشغيلية.

وقع الاتفاقية عن بعد اليوم موزة عبيد الناصري وظافر راشد القاسمي المدير العام لشركة "إيليت أغرو" الزراعية.

وقالت موزة عبيد الناصري إن هذه الاتفاقية تهدف إلى بث روح ريادة الأعمال في أوساط المزارعين المواطنين من جهة والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات من جهة أخرى.

وأكدت الناصري أن "إيليت أغرو" شركة عريقة في مجال الاستثمار الزراعي ولديها خبرة واسعة في إدارة المزارع سواء التقليدية أو تلك التي تقوم على نظم الزراعة الحديثة ولذا فإن صندوق خليفة ينظر بإيجابية وتفاؤل لمستقبل المشاريع الزراعية التي ستستفيد من هذه الاتفاقية.

وأوضحت أن الشركة ستتولى إدارة وتشغيل عدد من المشاريع الزراعية بالاتفاق مع اصحابها بهدف تحسين انتاجها وزيادة كفاءتها التشغيلية وتحويلها الى مشاريع مجدية استثماريا.

وأشارت إلى أن الاتفاقية التي ستمتد لعامين ستتيح للمزارعين المواطنين الاستفادة من الخبرات العريقة في إيليت أغرو كما ستساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة الى تلك المشاريع، كما ستشجع على تبادل المعارف والخبرات المتعلقة بالبحث والتطوير في صناعة المنتجات الزراعية، وتنظيم المؤتمرات العلمية والتقنية في مجال الابتكار والتكنولوجيا الزراعية وتعزيز مشاركة الإماراتيين في قطاع المنتجات الزراعية الطازجة.

من جانبه أكد ظافر راشد القاسمي المدير العام لشركة "إيليت أغرو" الزراعية أهمية هذه الشراكة مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع و العمل معا عن كثب للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي في الدولة، منوها ان صندوق خليفة كان من اوائل الجهات التي دعمت تكنولوجيا الزراعة المائية التي تساهم في خفض كلف الانتاج الزراعي الجيد من حيث استهلاك الماء والطاقة.

وأضاف أن "إيليت أغرو" لديها خبرات واسعة وتستخدم تقنيات حديثة في مجال الزراعة معربا عن استعداد شركته للمساهمة في نقل التكنولوجيا والمعرفة اللازمتين للنهوض بالمشاريع الزراعية المستهدفة وتحسين مستويات الانتاج كما ونوعا.

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