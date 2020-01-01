قبول 762 مرشحا واستبعاد 150 آخرين في انتخابات مجلس الشيوخ

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:20 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
مـروة هيـكل
أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بنظاميها الفردي والقوائم، عقب انتهاء لجان الفحص والبت فى طلبات الترشح وصفات المرشحين الانتهاء من مراجعة المستندات المطلوبة من كل مرشح على حدا وبلغ عدد اسماء المرشحين المقبولين التى تضمنتها القائمة المبدئية ٧٦٢ مرشحا، بينما تم استبعاد١٥٠ مرشحا لعدم استيفائهم الشروط والأوراق المطلوبة.

وأوضح لاشين إبراهيم فى بيان له اليوم، أن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تأكدت من توافر شروط الترشح فى اسماء المقبولين من واقع المستندات المقدمة، وبتت في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقل، كما فحصت المستندات المقدمة من كافة المترشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

وأشار"رئيس الوطنية للانتخابات"، إلى أن لجان متابعة سير العملية الانتخابية فى المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، علقت كشوف المرشحين المقبولين ورموزهم الانتخابية التى تم تخصيصها لهم أمام مقر كل محكمة ابتدائية، لافتا إلى عرض كشوف المرشحين سيستمر لمده ثلاث ايام فضلا عن نشر الأسماء فى جريدتي الأخبار والجمهورية فى عدد غدا الإثنين.

واختتم "لاشين إبراهيم" أن الهيئة الوطنية تقف عل مسافة واحدة من جميع مرشحى انتخابات مجلس الشيوخ، وتعمل بحيادية ونزاهة من أجل أتمام العملية الانتخابية.


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أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، عن انتهاء اليوم السابع من تلقى مستندات الترشح فى انتخابات عضوية مجلس الشيوخ فى الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية، أن لجان متابعة سير العملية الانتخابية فى 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية تلقت اليوم الجمعة طلبات ٥٢ مرشحا، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين في الأيام السبعة الماضية إلى ٧٣٤ مرشحا والذى يشمل عدد المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معا.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن لجان متابعة سير عملية الانتخابات، ستعلن غدا السبت في تمام الساعة الثانية ظهرا عن قفل باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، عقب انتهاء المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتلقى طلبات الترشح، والمحددة وفق الجدول الزمنى بثماني أيام بدأت في 11 يوليو وانتهت في 18 يوليو.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ستعلن بعد غدا الأحد القائمة المبدئية وكشوف اسماء المرشحين لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ، لنظام الفردي والقوائم، ويتزامن مع ذلك، فتح باب الطعون من المرشحين المستبعدين أو على المرشحين المقبولين أمام محاكم القضاء الإداري بالمحافظات خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء القادمة.


وأشار رئيس الهيئة الوطنية، إلى أن قرار الهيئة رقم 42 لسنة 2020 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية، وضع حد أقصى لما ينفقه المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك أن يكون الحد الأقصى كل مرشح بالنظام الفردي مبلغ 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق مبلغ 200 ألف جنيه.

كما تضمن القرار أن يكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونان و500 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 35 مقعدا فأن الحد الأقصى لسقف الدعاية مبلغ 5 ملايين جنيه وفى حالة الإعادة مليونين جنيه. 

وأشار القرار إلى أنه يحق للمرشحين بالنظامين تلقى التبرعات، حيث يتم تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة، وله ان يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5 % من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

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