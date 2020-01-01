نشأت الديهي: الإخوان أول مسمار في نعش الأمة العربية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإخوان الإرهابيين هم أول مسمار في نعش الأمة العربية وسوس ينخر في جسد الأمة العربية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يستغل الاخوان كرأس حربة لإفشال حكوماتهم، وكسر جيوشهم والوقيعة بين الشعب وبعضه.

وشدد، -تعقيبًا على صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، داخل مسجد آيا صوفيا بحذائه وفوقه كلمة "الله"-، على ان أردوغان "يتأله"، ولا علاقة له بالدين، وإنما يستغل الدين كوسيلة لتحقيق مصالحه ويحاول إيهام الناس أنه خليفة الله في الأرض ويستمد قوته من الله، منوهًا بأن "أردوغان" يحاول تسويق خريطة جديدة لحلمه العثماني، فأردوغان يقيم الآن السلطنة العثمانية، مستدلًا على ذلك بما حدث في سوريا وليبيا والعراق والصومال وتونس واليمن.

وشدد، -تعقيبًا على صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، داخل مسجد آيا صوفيا بحذائه وفوقه كلمة "الله"-، على ان أردوغان "يتأله"، ولا علاقة له بالدين، وإنما يستغل الدين كوسيلة لتحقيق مصالحه ويحاول إيهام الناس أنه خليفة الله في الأرض ويستمد قوته من الله، منوهًا بأن "أردوغان" يحاول تسويق خريطة جديدة لحلمه العثماني، فأردوغان يقيم الآن السلطنة العثمانية، مستدلًا على ذلك بما حدث في سوريا وليبيا والعراق والصومال وتونس واليمن.





ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والمشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور أمين عام المجلس.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المجلس تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية.





وفي هذا الإطار؛ اطلع الرئيس على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن.





وقد أكد المجلس على استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ علي الامن والاستقرار الإقليمي.





كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهدًا لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استنادًا إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذًا في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.



