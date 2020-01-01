إسلام جمال يعود للجيم مرة أخرى

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك الفنان إسلام جمال صورة من أحدث جلسات تصوير له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "جمال"، أثناء ممارسته لرياضة الجيم، وكتب تعليقا على الصورة قائلا: "عودة لذلك". وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "وحشتك التمارين"،"مرحبا"،"عااش".


يذكر أن آخر أعمال الفنان إسلام جمال مشاركته في مسلسل "كلبش3" مع هيدي كريم وأميرة العايدي وأحمد إمام ومحمد علي رزق وأماني كمال وهو من إخراج بيتر ميمي.

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