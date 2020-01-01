سليمان عيد يشارك جمهوره بكواليس مسلسل "فلانتينو"

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:00 م
سليمان هيد
سليمان هيد
نادين نجدي
نشر الفنان سلميان عيد صورة جديدة له، عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " .


وكانت الصورة لة من كواليس مسلسل فلانتينو، علق سليمان عيد على الصورة " من كواليس مسلسل فلانتينو " 


يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد الفنية، مشاركته في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.



وشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من: دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.

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