شبورة وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد استقرارًا في درجات الحرارة علي معظم مناطق فيما يشهد الصعيد ارتفاع في درجات الحرارة عن الأيام الماضية.





وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن البلاد تشهد طقس مائل الحرارة حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.





وأكدت الهيئة، أن شمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية طقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.





وأشات الهيئة، الي أن البلاد تتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.





وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الإثنين، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح علي بعض المناطق من جنوب سيناء وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.





أما عن يوم الثلاثاء سوف يشهد طقس مائل الحرارة رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، بينما يشهد طقس شديد الحرارة علي جنوب وشمال الصعيد.





وتتوقع الهيئة أن تكون أبرز الظواهر الجوية غدا الثلاثاء، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح مثيرة للأتربة علي مناطق الصعيد وجنوب سيناء وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.





درجات الحرارة خلال 48 ساعة:





‎أما عن درجات الحرارة غدًا الإثنين فالعظمى بالقاهرة 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.



