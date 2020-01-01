الجيش الليبي: تركيا تتورط في مغامرة خطيرة (فيديو)
الأحد 19/يوليه/2020 - 08:04 م
أمنية فوزي
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، إن التحركات الأخيرة لقوات حكومة الوفاق ومرتزقة تركيا قرب مدينة مصراته بعيدة عن جبهة سرت، مؤكدًا أن تلك التحركات هي مناورات للضخ الإعلامي، وأن هناك ضجة إعلامية أكبر من الواقع على الأرض بالنسبة للمرتزقة.
وأضاف محجوب، خلال مداخلة لفضائية "الغد"، أن تركيا تعيد حساباتها في الدخول في معركة، خاصة أنها ستتورط في جبهة أوسع من "سرت- الجفرة"إذا لم تحسم المعرك في وقت سريع، وقد تخرج عن نطاق تلك المناطق.
وأكد المحجوب جاهزية واستعداد القوات المسلحة الليبية، مؤكدًا أن تركيا تعد الحسابات لأن الدخول في معركة طويلة سيكون مغامرة محفوفة بالمخاطر، ورأى أن هناك قناعة لدى "التنظيم" الذي يقود تركيا بأن البقاء في غرب ليبيا لا جدوى منه، إذ لا توجد موارد نفطية.
وشدد على أن وجود الإخوان في مواقع عسكرية في ليبيا هي مسألة خطيرة على أكثر من صعيد.
وأبدى أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أمس السبت، اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.
كما استغرب المتحدث الرسمي مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.
وعَبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكدًا أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها.
وأضاف محجوب، خلال مداخلة لفضائية "الغد"، أن تركيا تعيد حساباتها في الدخول في معركة، خاصة أنها ستتورط في جبهة أوسع من "سرت- الجفرة"إذا لم تحسم المعرك في وقت سريع، وقد تخرج عن نطاق تلك المناطق.
وأكد المحجوب جاهزية واستعداد القوات المسلحة الليبية، مؤكدًا أن تركيا تعد الحسابات لأن الدخول في معركة طويلة سيكون مغامرة محفوفة بالمخاطر، ورأى أن هناك قناعة لدى "التنظيم" الذي يقود تركيا بأن البقاء في غرب ليبيا لا جدوى منه، إذ لا توجد موارد نفطية.
وشدد على أن وجود الإخوان في مواقع عسكرية في ليبيا هي مسألة خطيرة على أكثر من صعيد.
وأبدى أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أمس السبت، اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.
كما استغرب المتحدث الرسمي مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.
وعَبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكدًا أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها.