الجيش الليبي: تركيا تتورط في مغامرة خطيرة (فيديو)

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، إن التحركات الأخيرة لقوات حكومة الوفاق ومرتزقة تركيا قرب مدينة مصراته بعيدة عن جبهة سرت، مؤكدًا أن تلك التحركات هي مناورات للضخ الإعلامي، وأن هناك ضجة إعلامية أكبر من الواقع على الأرض بالنسبة للمرتزقة.

وأضاف محجوب، خلال مداخلة لفضائية "الغد"، أن تركيا تعيد حساباتها في الدخول في معركة، خاصة أنها ستتورط في جبهة أوسع من "سرت- الجفرة"إذا لم تحسم المعرك في وقت سريع، وقد تخرج عن نطاق تلك المناطق.

وأكد المحجوب جاهزية واستعداد القوات المسلحة الليبية، مؤكدًا أن تركيا تعد الحسابات لأن الدخول في معركة طويلة سيكون مغامرة محفوفة بالمخاطر، ورأى أن هناك قناعة لدى "التنظيم" الذي يقود تركيا بأن البقاء في غرب ليبيا لا جدوى منه، إذ لا توجد موارد نفطية.

وشدد على أن وجود الإخوان في مواقع عسكرية في ليبيا هي مسألة خطيرة على أكثر من صعيد.

   


وأبدى أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أمس السبت، اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.

كما استغرب المتحدث الرسمي مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.

وعَبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكدًا أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها.

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