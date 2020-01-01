مانشستر يونايتد وتشيلسي | موعد مباراة Manchester United vs Chelsea في نصف نهائي كاس الاتحاد الانجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:00 م
مانشستر يونايتد وتشيلسي
مانشستر يونايتد وتشيلسي

مانشستر يونايتد وتشيلسي | موعد مباراة Manchester United vs Chelsea في نصف نهائي كاس الاتحاد الانجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع 

يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي"، في إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2019/2020.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي
تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في تمام الساعة 19:00 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 20:00 مساًء بتوقيت المملكة العرلية السعودية، والساعة 17:00 مساًء بالتوقيت المحلي جرينيتش.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي 
وستُذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي حصريًا عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 1 و2، ويعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

ومن المتوقع أن يبدأ المان يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: دى خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - بايلي - لينديلوف - ماجواير - ويليامز.

خط الوسط: ماتيتش - فريد - فيرنانديز.

خط الهجوم: جيمس - راشفورد.

ومن المتوقع أن يبدأ تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: كاباييرو.

خط الدفاع: ريس - روديجر - زوما - أزبيلكويتا.

خط الوسط: ألونسو - جورجينيو - كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان - ماونت - جيرو.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة تحت قيادة مديره الفني النرويجي أولي جونار سولبسكاير، لتحقيق الفوز على البلوز، والوصول للمباراة النهائية طمعًا في تحقيق لقب للفريق هذا الموسم.

وعانى مانشستر يونايتد مطلع هذا الموسم من اهتزاز في النتائج، جعلت الفريق يبتعد عن التواجد في المربع الذهبي، لكن الفرصة مازالت مواتيه للشياطين الحمر، من أجل إنهاء المسابقة في المربع الذهبي، حال تعثر أي من تشيلسي أو ليستر سيتي في آخر جولتين، مع فوز اليونايتد بهما.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 62 نقطة بالتساوي مع ليستر سيتي صاحب المركز الرابع صاحب نفس العدد من النقاط.

وخاض مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 36 مباراة، حقق الفوز في 17 مباراة، فيما حسم التعادل 11 مواجهة للشياطين الحمر، وتكبد اليونايتد 8 هزائم، وسجل لاعبوه 63 هدفا، واستقبلت شباكه 35 هدفا.

وعلى الجانب الآخر، يأمل تشيلسي تحت قيادة مديره الفني فرانك لامبارد، أن يصعد للمباراة النهائية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ومحاولة التتويج باللقب ليكون ثمرة جهد للفريق خلال الموسم العصيب الذي قضاه مع النادي والذي شهد عدم إبرام صفقات وعمل توليفة مميزة من اللاعبين الشباب.

وسار تشيلسي بخطى ثابتة هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، جمعها من 36 مباراة، حيث حقق الفوز في 19 مباراة والتعادل في 6 مباريات، والخسارة في 11 مباراة، وسجل لاعبوه 64 هدفا واستقبلت شباكه 49 هدفا.

مانشستر يونايتد وتشيلسي | موعد مباراة Manchester United vs Chelsea في نصف نهائي كاس الاتحاد الانجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نصف نهائي كاس الاتحاد الانجليزي مانشستر يونايتد وتشيلسي كاس الاتحاد الانجليزي المان يونايتد وتشيلسي

أخبار تهمك

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ حوالي 6 ساعات

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 7 ساعات

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 5 ساعات

بالتفاصيل.. خطة هروب "جيرالدو" من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

6 مدربين مُرشحون لقيادة برشلونة خلفا لـ"كيكي سيتين"

منذ أقل من ساعتين

فايلر يصدم "المهاري" ويرفض عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

منذ حوالي 3 ساعات

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

منذ حوالي 9 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية ميسي في شباك ألافيس

منذ ثلث ساعة

فايلر يوجه ضربة قوية إلى نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجآت في تشكيلة ريال مدريد أمام ليجانيس في ختام الليجا

منذ نصف ساعة

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ حوالي 12 ساعة

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:46 م

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

03:21 م

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

01:17 م

6 مدربين مُرشحون لقيادة برشلونة خلفا لـ"كيكي سيتين"

06:36 م

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية ميسي في شباك ألافيس

08:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً