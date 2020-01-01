مانشستر يونايتد وتشيلسي | موعد مباراة Manchester United vs Chelsea في نصف نهائي كاس الاتحاد الانجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

مانشستر يونايتد و تشيلسي | موعد مباراة Manchester United vs Chelsea في نصف نهائي كاس الاتحاد الانجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي"، في إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2019/2020.





موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في تمام الساعة 19:00 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 20:00 مساًء بتوقيت المملكة العرلية السعودية، والساعة 17:00 مساًء بالتوقيت المحلي جرينيتش.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي وستُذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي حصريًا عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 1 و2، ويعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي.



التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي





ومن المتوقع أن يبدأ المان يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: دى خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - بايلي - لينديلوف - ماجواير - ويليامز.

خط الوسط: ماتيتش - فريد - فيرنانديز.

خط الهجوم: جيمس - راشفورد.



ومن المتوقع أن يبدأ تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: كاباييرو.

خط الدفاع: ريس - روديجر - زوما - أزبيلكويتا.

خط الوسط: ألونسو - جورجينيو - كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان - ماونت - جيرو.



ويدخل مانشستر يونايتد المباراة تحت قيادة مديره الفني النرويجي أولي جونار سولبسكاير، لتحقيق الفوز على البلوز، والوصول للمباراة النهائية طمعًا في تحقيق لقب للفريق هذا الموسم.





وعانى مانشستر يونايتد مطلع هذا الموسم من اهتزاز في النتائج، جعلت الفريق يبتعد عن التواجد في المربع الذهبي، لكن الفرصة مازالت مواتيه للشياطين الحمر، من أجل إنهاء المسابقة في المربع الذهبي، حال تعثر أي من تشيلسي أو ليستر سيتي في آخر جولتين، مع فوز اليونايتد بهما.





ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 62 نقطة بالتساوي مع ليستر سيتي صاحب المركز الرابع صاحب نفس العدد من النقاط.





وخاض مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 36 مباراة، حقق الفوز في 17 مباراة، فيما حسم التعادل 11 مواجهة للشياطين الحمر، وتكبد اليونايتد 8 هزائم، وسجل لاعبوه 63 هدفا، واستقبلت شباكه 35 هدفا.





وعلى الجانب الآخر، يأمل تشيلسي تحت قيادة مديره الفني فرانك لامبارد، أن يصعد للمباراة النهائية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ومحاولة التتويج باللقب ليكون ثمرة جهد للفريق خلال الموسم العصيب الذي قضاه مع النادي والذي شهد عدم إبرام صفقات وعمل توليفة مميزة من اللاعبين الشباب.





وسار تشيلسي بخطى ثابتة هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، جمعها من 36 مباراة، حيث حقق الفوز في 19 مباراة والتعادل في 6 مباريات، والخسارة في 11 مباراة، وسجل لاعبوه 64 هدفا واستقبلت شباكه 49 هدفا.



