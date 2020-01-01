مكافحة الكورونا تكشف موعد ظهور لقاح "كوفيد 19"

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن هناك تراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وهى علامة تفاؤل، منوهة بأن سلوك الفيروس غير معروف، مشددة على استمرار الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية حتى لا يحدث ارتداد للإصابات.

وأشارت "العسال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن الأطقم الطبية قامت بمجهود غير عادي خلال مواجهة أزمة كورونا، منوهة بأن هناك أكثر من مستشفى عادت لممارسة عملها الطبيعي، ولم تعد تستقبل حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأكدت أن البروتكول المصري يستحق أن نفخر به، حيث أنه أثبت كفاءته، ومعدلات الوفاة في مصر مقبولة عالميا، مضيفة أن مصر في تواصل لمعرفة كل جديد عن الأدوية واللقاحات، حيث بالفعل تم التعاقد على الحصول على العقار الإنجليزي، متوقعة أن يتوفر مصل للكورونا نهاية العام الحالي، أو مطلع 2021.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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