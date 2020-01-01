أمير مرتضى: قدمنا مباراة قوية أمام سموحة.. وقمنا بتوجيه رسالة هامة للاعبين





أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العالم على الكرة بالزمالك، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام سموحة اليوم.





وقال أمير مرتضى، قدمنا مباراة جيدة بعد غياب طويل ومباراة سموحة كانت مفيدة جدا للفريق، بعد انتهاء المعسكر الحالي سيتم منح الفريق راحة ثم نخوض بعض التدريبات اليومية، قبل الخضوع لفحوصات طبية خاصة ، ثم ندخل معسكر مغلق آخر للعمل بشكل بدني مكثف.





وتابع:"الجهاز الفني راض على أداء اللاعبين بشكل كبير، فهم قدموا مباراة قوية على المستوى البدني والفني ومازال كارتيرون يعمل بشكل معين من اجل الوصول إلى حمل بدني معين"





وأكمل:"كان هناك حرص كبير على إذاعة المباراة من أجل توصيل رسالة للاعبين بضرورة اللعب بقوة لأن الجميع كان ينتظر اللقاء.





واتم:"أمامنا مواجهات ودية قوية خلال الأسبوع الحالي، ونسعى إلى وصول الفريق إلى أعلى مستوى بدني خلال الأسابيع المقبلة".



