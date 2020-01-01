طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة طارق حامد

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك آخر كواليس الإصابات في نادي الزمالك والتعافي من فيروس كورونا بعد الفوز على سموحة بخمسة أهداف دون رد وديا.





وقال طبيب الزمالك محمد أسامة عقب المباراة: " الأمور تسير بشكل أكثر من رائع بمعسكر نادي الزمالك على مستوى الإجراءات الاحترازية والطبية".





وتابع: "من الصعب التعامل مع فيروس جديد على العالم بأكمله ولكننا نحاول بكل الطرق والإمكانيات الممكنة للحفاظ على للفريق".





وواصل: "طارق حامد تعرض لاجهاد عضلي خفيف ولكننا فضلنا خروجه من الملعب حرصاً على سلامته ولكن التشخيص المبدئي يقول ان الأمور بسيطة، وفي النهاية سيخضع اللاعب لفحص للتأكد من حالته".





واختتم: "الثنائي كريم بامبو ومصطفى فتحي تماثلا الشفاء من الاصابة بفيروس كورونا، وقمنا بعمل المسحات والفحوصات الطبية للتأكد من سلامتهم، ومن الممكن تواجدهم في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام المقبلة".











