الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي غرائب و طرائف .. اف سي مصر يتعادل أمام إنبي من ركلة جزاء كوميدية ! الأحد 19/يوليه/2020 - 07:39 م محمد مرعي Advertisements أخبار تهمك التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش منذ حوالي 9 ساعات 5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك) منذ حوالي 5 ساعات شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19" منذ حوالي 12 ساعة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية ميسي في شباك ألافيس منذ ربع ساعة فايلر يوجه ضربة قوية إلى نجم الأهلي منذ ساعتين و 52 دقيقة أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي منذ حوالي 8 ساعات بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة منذ أقل من ساعتين بالتفاصيل.. خطة هروب "جيرالدو" من الأهلي منذ أقل من ساعتين 6 مدربين مُرشحون لقيادة برشلونة خلفا لـ"كيكي سيتين" منذ أقل من ساعتين الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو) منذ حوالي 19 ساعة مفاجآت في تشكيلة ريال مدريد أمام ليجانيس في ختام الليجا منذ أقل من نصف ساعة وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر منذ حوالي 11 ساعة فايلر يصدم "المهاري" ويرفض عودته إلى الأهلي منذ حوالي 7 ساعات وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا منذ حوالي 7 ساعات قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول منذ حوالي 6 ساعات السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت منذ حوالي 3 ساعات