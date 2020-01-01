انتشال جثة شاب غريق بترعة المريوطية

نجح رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، في انتشال جثة الطفل الذي سقط في ترعة المريوطية، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





كان اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط طفل في ترعة المريوطية، نطاق قسم شرطة الهرم.





بدوره، دفع مدير الحماية المدنية في الجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، لانتشار جثة الطفل، وتبين من المعاينة الأولية وأقوال شهود العيان، أنه حال لعب الطفل رفقة أحد أصدقائه، سقط في ترعة المريوطية، ونجحت المحاولات في انتشال جثته.





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على مدار أسبوع متواصل، عكف فريق بحث على أعلى مستوى - مكون من فرقة وسط الجيزة، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام - على كشف ملابسات تعرض رجل أعمال ليبي الجنسية، لسرقة حوالي مليون جنيه من داخل شقته.





داخل شقة سكنية بشارع عمان، في الحي الراقي بوسط محافظة الجيزة، كان يجلس رجل أعمال ليبي داخل شقته، ثم تفاجئ بطرق على الباب، وقوة أمنية تطلب منه فحص أوراق إقامته داخل البلاد، والعملات المالية التي يحوزها، وطلبوا منه تفتيش الشقة سكنه، وبعد سماحه لهم بالدخول، والتجول داخل شقته وتفتيشها، أبلغوه أنهم انتهوا من فحصهم، وأنها إجراءات روتينية للجنسيات الأجنبية المقيمة داخل البلاد.





غادرت القوة الأمنية شقة رجل الأعمال، الذي جلس بمفرده بعدها لعدة دقائق، ثم توجه إلى حجرته، ليكتشف سرقة 47 ألف دولار، وألفين يورو، بما يقرب من مليون جنيه مصري.





أسرع الليبي الجنسية إلى قسم شرطة الدقي، ليطلب مقابلة المقدم هاني الحسيني رئيس المباحث، حيث أخبره بما حدث معه في تلك الليلة المشؤومة.





انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الدقي والعجوزة، رفقة الليبي إلى مسكنه بشارع عمان، لمعاينة شقته وفحص كاميرات المراقبة المركبة، في محيط العقار سكنه.





بدوره، شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث ترأسه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة، وسؤال شهود العيان، وفحص علاقات المجني عليه، وتتبع خط سير هروب الجناة.



