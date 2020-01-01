مفاجأة.. قطر هددت إثيوبيا بسحب استثماراتها إذا حدث اتفاق حول سد النهضة

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كشف العميد محمود محيي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن أنه تم خلال الأيام الماضية رصد تحرك دبلوماسي قطري تركي اتجاه أثيوبيا لزيادة تعنتها في أزمة سد النهضة.



وأضاف "محيي الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد،: "نحن ندير العديد من الأزمات المتعلقة بسد النهضة وملف الإرهاب والملف الليبي"، مؤكدا أنه لدينا من القدرات ما يمكنا من التعامل معها بنفس الوقت وبنفس التركيز.



وأكد أنه لا بد أن يكون للدولة حاضنة شعبية من الداخل مدركة للازمات التي تواجهها الدولة والتحديات التي تخوضها وهذه الحاضنة على قلب رجل واحد ومتعاونة خلف الدولة.



وأوضح العميد محمود محي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن شعب الدولة المصرية مترابط، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو لها تبعات لا زلنا نتحملها.



وأشار إلى أن مجلس الدفاع والامن القومي هو السلطة العليا في تقدير الموقف وتحديد حجم المخاطر التي تواجه الدول وهو من يقرر وجه العدائيات التي تواجه الدولة، موضحا أن انعقاده في هذا التوقيت له دلالة في ظل أزمتي سد النهضة والأزمة الليبية.



ولفت العميد محمود محي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن معظم دول الاتحاد الأوروبي رافضة للموقف التركي تجاه ليبيا.



وأشار محمود محي الدين، أن قطر هددت أثيوبيا بسحب استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار في حال وجود انفراجة في أزمة سد النهضة.





عقد مجلس الدفاع الوطني، اجتماعًا اليوم الأحد، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة.



كما حضر وزراء الخارجية، المالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، إلى جانب أمين عام المجلس.





وفيما يلي أبرز القرارات الصادرة عن المجلس في نهاية الاجتماع:

استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن قضية سد النهضة





أهمية توافق مصر وإثيوبيا والسودان والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي

الالتزام بالحل السياسي لإنهاء الأزمة الليبية

الأمن الليبي جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي

وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا

