الأمل المنتظر.. مفاجآت عن لقاح كورونا البريطاني ومصر تحجز 30 مليون جرعة

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:44 م
أرشيفية
أرشيفية
أظهرت تجارب المرحلة الثالثة للقاح البريطاني التي جرت على 8 آلاف مريض منهم مرضى من البرازيل وجنوب أفريقيا، نتائج مبشرة، حيث يقدر نصيب مصر من اللقاح المنتظر لعلاج فيروس كورونا  30 مليون عبوة.

وأوضح الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الأوبئة، أن المرحلة الأولى هي التجارب على الحيوانات، ثم الانتقال لمرحلة التجارب على البشر، وهي تجرى على عدد قليل جدًا من البشر لمرحلة السلامة.

وأضاف أنه بعد إثبات فعالية اللقاح يدخل المرحلة الثالثة والتي تأخذ وقتًا أطول على عينة أكبر من الأشخاص، وبعدها مرحلة الموافقات التي في الأمور العادية.

وحسب تصريحات الدكتورة هالة زايد، فإن مصر تفاوضت مع منظمة الصحة العالمية، والتحالف العالمي للقاحات والأمصال، حول ما إذا كان هناك لقاحًا سيخرج للنور في شهر سبتمبر المقبل ليكون متاحًا لدول العالم.

اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر لقاح كورونا البريطاني عبوة تجارب بوابة الفجر الصحة البشر

أخبار تهمك

مجلس الدفاع الوطني يحسم موقفه من تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

بالتفاصيل.. خطة هروب "جيرالدو" من الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 6 ساعات

6 مدربين مُرشحون لقيادة برشلونة خلفا لـ"كيكي سيتين"

منذ 19 دقيقة

الأهلي يرد على تواصله مع مرتضي منصور بشأن الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 6 ساعات

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يوجه ضربة قوية إلى نجم الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 10 ساعات

جاريث بيل يكتب الفصل الأخير مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ حوالي 10 ساعة

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

منذ حوالي 7 ساعات

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يصدم "المهاري" ويرفض عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن لقاح "كورونافاك" الصيني ضد كورونا

نسبة نجاحه 99%.. الصين تزف بشرى بشأن لقاح كورونا (فيديو)

3 أدلة تكشف: لقاح كورونا يخرج إلى النور قريبا

مفاجأة.. أخصائي وبائيات: نجاح تجربة أكسفورد للقاح كورونا 100% (فيديو)

المصل واللقاح: بلازما المتعافين ليست العلاج النهائي لكورونا

مستشار رئيس الجمهورية يفجر مفاجأة: "توصلنا لفك شفره فيروس كورونا "

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:21 م

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

01:17 م

6 مدربين مُرشحون لقيادة برشلونة خلفا لـ"كيكي سيتين"

06:36 م

السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

05:00 م

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

02:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً