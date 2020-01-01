مانشستر يونايتد يدفع بالقوة الضاربة أمام تشيلسي فى نصف نهائي كأس إنجلترا

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

أعلن أولي سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه نظيره فريق تشيلسي بعد قليل ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين مانسشتر يونايتد ضد تشيلسي فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

 

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية كالتالي:

 

حراسة المرمي: دي خيا.

 

خط الدفاع: وان بيكاسا، ليندلوف، ماجوير، بيلي.

 

خط الوسط: ويليامز، ماتيتش، فريد، فيرنانديز.

 

خط الهجوم: دانيل جيمس، ماركوس راشفورد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي كورة رياضة تشكيل مانشستر يونايتد اليوم

أخبار تهمك

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يوجه ضربة قوية إلى نجم الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

فايلر يصدم "المهاري" ويرفض عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

منذ أقل من ساعتين

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ حوالي 10 ساعة

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 6 ساعات

مجلس الدفاع الوطني يحسم موقفه من تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

6 مدربين مُرشحون لقيادة برشلونة خلفا لـ"كيكي سيتين"

منذ 18 دقيقة

الأهلي يرد على تواصله مع مرتضي منصور بشأن الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 6 ساعات

بالتفاصيل.. خطة هروب "جيرالدو" من الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

جاريث بيل يكتب الفصل الأخير مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 10 ساعات

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

منذ حوالي 7 ساعات

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام تشيلسي

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي ضد بيرنلي| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوريتش سيتي

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي ضد تشيلسي | مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر

ديربي مانشستر.. تشكيل ناري لليونايتد ضد السيتي

سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:21 م

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

01:17 م

6 مدربين مُرشحون لقيادة برشلونة خلفا لـ"كيكي سيتين"

06:36 م

السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

05:00 م

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

02:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً