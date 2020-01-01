مانشستر يونايتد يدفع بالقوة الضاربة أمام تشيلسي فى نصف نهائي كأس إنجلترا

أعلن أولي سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه نظيره فريق تشيلسي بعد قليل ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين مانسشتر يونايتد ضد تشيلسي فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: وان بيكاسا، ليندلوف، ماجوير، بيلي.

خط الوسط: ويليامز، ماتيتش، فريد، فيرنانديز.

خط الهجوم: دانيل جيمس، ماركوس راشفورد.