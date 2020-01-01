بالتفاصيل.. خطة هروب "جيرالدو" من الأهلي

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف

تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، (الميركاتو الصيفي).

 

رحيل جيرالدو عن الأهلي

 

تحدثت مصادر صحفية، عن قرار الأنجولي جيرالدو دا كوستا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن الرحيل عن جدران القلعة الحمراء.

 

وأوضحت المصادر أن جيرالدو سيلجأ إلى استغلال الشرط الجزائي الموجود في عقده مع الأهلي والبالغ قيمته 700 ألف دولار في الرحيل عن النادي نهاية الموسم الحالي دون الانتظار لمعرفة قرار الجهاز الفني بقيادة المدرب السويسري رنيه فايلر.

 

الجدير بالذكر أن جيرالدو رفض فكرة العودة إلي ناديه السابق أول اغسطس الأنجولي مع بداية الموسم المقبل بعد أن تم التواصل معه من جديد في الأيام الماضية لاقناعه بالتوقيع أولاً ثم سداد الشرط الجزائي للنادي الأهلي.

 

وانضم جيرالدو إلى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في شتاء العام الماضي، قادمًا من نادي أول اغسطس، ووقع وقتها على عقد مدته 4 سنوات ونصف.

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