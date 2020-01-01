مفاجأت بالجملة فى تشكيل تشيلسي لمواجهة مانسشتر يونايتد فى نصف نهائي كأس إنجلترا





أعلن الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه نظيره فريق مانشستر يونايتد بعد قليل ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي والتي شهدت العديد من المفاجآت.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة تشيلسي الرسمية للمباراة كالتالي:





حراسة المرمي: كبايرو.





خط الدفاع: جيمس، ازبيكويتا، روديجير، زوما، الونسو.





خط الوسط: جورجينهو، كوفيتش.





خط الهجوم: مونت، جيرو، ويليان.



