الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب 3 ثانوي الشعبة العلمية رياضيات البحتة (مراجعة ليلة الامتحان)

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:18 م
المراجعة النهائية لمادة الجبر والهندسة الفراغية
المراجعة النهائية لمادة الجبر والهندسة الفراغية

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب 3 ثانوي الشعبة العلمية رياضيات البحتة (مراجعة ليلة الامتحان)

يتجهز جميع طلاب الصف الثالث الثانوي للشعبة العلمية رياضيات، لأداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية يوم الثلاثاء الموافق 21/7/2020، حيث يبحث الطلاب عن المراجعة النهائية لمادة الجبر والهندسة الفراغية التي اعدتها وزارة التربية والتعليم.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط منصة thanaweya لتزود طلبة الثانوية العامة 2020 عن المراجعة النهائية لمادة الجبر والهندسة الفراغية، حيث شملت هذه المنصة كافة المواد الأدبية والعلمية.

واستعرضت وزارة التربية والتعليم أبرز مراجعات وشروحات مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" بشكل مميز من خلال عروض مرئية ونماذج امتحانات سابقة وأسئلة متوقعة، إضافة إلى الإجابات النموذجية لها، ما يجعل الطلاب يشعرون وكأنهم في داخل اللجان، وإضفاء نوع من الطمأنينة.

ويتضمن موقع وزارة التربية والتعليم ومن خلال منصته thanaweya المراجعة نهائية لمادة الرياضيات البحتة "الجبر و الهندسة فراغية"، حيث تتضمن مسائل وأسئلة متنوعة على جميع أبواب مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية"، بجانب مناقشة وحل الأسئلة بشكل مفصل ونموذجي.

 
ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" الثلاثاء 21/7/2020، وسط إجراءات احترازية مكثفة، للحفاظ على من وسلامة أبنائنا وهو ما أجمع عليه الجميع وحتى أداء امتحان المادة السابقة.

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب 3 ثانوي الشعبة العلمية رياضيات البحتة (مراجعة ليلة الامتحان)

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