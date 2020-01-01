سلوى علي تعلق على هجوم الجمهور لعفاف مصطفى

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نشرت الفنانة سلوى علي معلقة على المنشور الذي قامت الفنانة عفاف مصطفى بنشره، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث كتبت عفاف مصطفى قائله: " عفاف نشرت عبر حسابها الشخصي قائلة :"مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك اللاذعة طول الوقت في اللوكيشنات، خصوصا الممثلات صغيرات السن الواعدات، أو النجمات الصغيرات، مابيعجبكش العجب، تنتقد حتي عفويتهم وأزيائهم كمان، ولك وقائع عديدة مؤسفة".



وتابعت: ""تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وتتدخل في شؤون المخرج، والإنتاج وتتفلسف طول الوقت، وتهدر وقتهم وتشفط الأكسجين من اللوكيشن، ده غير العنجهية والتعالي في اللوكيشن وعايزهم يعاملوك على إنك إله منزل، إنت ممكن تخدع الجمهور، لكن فيه اللي يقدر يعرف الحقيقة ويقول للغولة يا غولة عينك حمرة، جاي دلوقت تقول شغلوني وجربوني؟ طب غير من نفسك أولا عشان محدش عنده طاقة وطولة بال ليك".



وكتبت سلوى علي على الهجوم الذي ثار عليها قائله: "على فكرة عفاف مصطفى زميلة نقابية ممثلة جيدة جدًا، ولو قالت رأيها وحسينا ان فيه تجاوز ميبقاش رد''.



وتابعت: "اسكتي يا كومبارس أولًا لأنها مش كومبارس، ثانياً حتى لو كومبارس فده مهنة مهمة شريفة من حق صاحبها يعبر عن رأيه".



ويشار إلى أن الفنان "أبو زهرة" تحدث عما يمر به خلال مكالمة هاتفية قائلا :" أنه يشعر بالاكتئاب والغربة وأن من حوله لا يفهمونه، كل المخرجين اللي في مصر ماكانوش اتولدوا لما أنا كنت نجم واتعرض لإهمال كبير منهم، أنا كنت كوميديان معرفش ليه بيجيبوني ضيف شرف واحتفلت في مارس الماضي على مرور 60 عامًا على احترافي".







