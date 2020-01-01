بورنموث يسقط أمام ساوثهامبتون بثنائية ويقترب من الهبوط

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:10 م
بوابة الفجر
وكالات

بات بورنموث على مشارف الهبوط لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (دوري البطولة)، عقب خسارته 2-0 أمام ضيفه ساوثهامبتون اليوم الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين (قبل الأخيرة) لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 

وظل بورنموث في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) بترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف واتفورد، صاحب المركز السابع عشر، فيما ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 49 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

 

وأحرز داني إنجز الهدف الأول لساوثهامبتون في الدقيقة 41، قبل أن يهدر اللاعب نفسه ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 59، فيما تكفل فرد آدامز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

 

سيكون بورنموث، المتبقي له مباراة وحيدة في البطولة هذا الموسم أمام مضيفه إيفرتون، ثاني الهابطين للدرجة الأولى بعد نورويتش سيتي (متذيل الترتيب)، حال حصول واتفورد على نقطة وحيدة من مباراتيه المتبقيتين في المسابقة أمام مانشسر سيتي وأرسنال.

 

وربما يهبط بورنموث أيضا، حال خسارة واتفورد في مباراتيه وحصول أستون فيلا، صاحب المركز قبل الأخير برصيد 31 نقطة، على أربع نقاط من لقائيه الأخيرين في المسابقة أمام أرسنال وويستهام يونايتد.

 

يذكر أن الفرق الثلاثة الأخيرة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ستهبط إلى دوري البطولة.

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