"طلعت" يلتقي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالفيديو كونفرنس

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس بأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور الدكتور شريف فاروق القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد؛ حيث تناول اللقاء استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية وأهم مشروعات الوزارة لتحقيق التحول الرقمي من خلال تقديم خدمات حكومية رقمية للمواطنين، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين؛ حيث يأتي ذلك في مستهل سلسلة من اللقاءات التي تعقدها اللجنة لمتابعة ملف التحول الرقمي.





وفي بداية اللقاء أشاد الدكتور عمرو طلعت بالتعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب والذي نتج عنه مؤخرا صدور قانون حماية البيانات الشخصية.





هذا وقد شهد اللقاء نقاشا مفتوحا بين الوزير والنواب أعضاء اللجنة؛ حيث أوضح طلعت أهم ملامح استراتيجية بناء مصر الرقمية فيما يتعلق بتحقيق التحول الرقمي؛ مشيرا إلى أنه تم اطلاق المرحلة الأولى في منتصف 2019 من خلال تنفيذ مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد تم خلاله اتاحة عدد يتراوح بين 20 الى 30 خدمة حكومية رقمية لتصل الى 155 خدمة حكومية رقمية تم اطلاقها بالمحافظة؛ مؤكدا على أنه من المقرر تعميم هذه الخدمات في كافة انحاء الجمهورية وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع كافة قطاعات الدولة وعلى رأسها النيابة العامة ووزارات العدل، والداخلية، والتموين، والهيئة العامة للاستثمار حيث سيتم خلال الأسابيع المقبلة اطلاق المرحلة الثانية من مشروع مصر الرقمية من خلال أربع حزم من الخدمات بعدد 70 خدمة حكومية رقمية سيتم اتاحتها للمواطنين.





وأضاف طلعت أنه يتم تنفيذ خطة لربط كافة المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية حيث تم ربط نحو 5000 مبنى حكومي خلال 6 أشهر من مستهدف عدد 35 الف مبنى حكومي سيتم استكمالهم خلال 30 شهر؛ موضحا الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة خدمات الاتصالات؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ خطة للانتهاء من تطوير كافة مكاتب البريد حتى 30 يونيو المقبل؛ مع العمل بالتوازي على زيادة عدد مكاتب البريد، ودراسة تطبيق تجربة الاستعانة بالمكاتب المتحركة خاصة في أوقات صرف المدفوعات والاستحقاقات المالية التي تتطلب تواجد كثيف من المواطنين بمكاتب البريد، كما سيتم تنفيذ خطة لنشر أكثر من 150 آلة صراف آلى جديدة خلال العام الجاري في مختلف أنحاء الجمهورية.





كما أشار طلعت خلال اللقاء إلى التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة في تنفيذ مشروع ميكنة التأمين الصحى الشامل في محافظة بورسعيد وأنه يتم العمل لاستكمال العمل بالمشروع في باقي المحافظات وفقا لخطة وزارة الصحة؛ مستعرضا مجالات التعاون بين الوزارتين خلال أزمة جائحة كورونا.





ومن جانبه أكد النائب أحمد بدوي على ا?همية ملف التحول الرقمي في مصر وانعكاساته الإيجابية على مو?شرات الاقتصاد، ودوره في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال البنية التحتية القوية التي سيوفرها، فضلًا عن كونه يسهل الوقت والجهد وتقديم خدمات فاعلة وسريعة للمواطنين؛ مشيدا بالجهود التي بذلتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنسيق مع كافة الوزارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي شملت زيادة خطوط الخط الساخن للرد على استفسارات المواطنين، وتيسير إجراءات تسليم شرائح التابلت لطلبة المدارس، وتوفير الاتاحة المجانية للمواقع الالكترونية الخاصة بوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي لتيسير العملية التعليمية عن بعد.



