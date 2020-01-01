نسمة الجوهري تتعاقد على تقديم "فاشون تريند"

تعاقدت الإعلامية الشابة نسمة الجوهري على تقديم برنامج فاشون تريند، حيث من المنتظر البدء في تسجيل حلقاته بداية من الأسبوع المقبل، وسيتم عرضه على احدى القنوات العربية.





وقالت نسمة الجوهري، أن البرنامج سيكون عبارة عن مسابقة بين مصممين الأزياء الشباب من كل الدول العربية، وكل منهم سيقوم بعرض موهبته على لجنة التحكيم والتي ستتكون من عدد من أهم مصممين الأزياء في الوطن العربي.





وأضافت أن بنهاية خلال حلقات البرنامج سيتم عمل تصفيات والفائز ستكون له جائزة سيتم الإعلان عنها في حينها حيث ستكون مفاجأة لأول مرة في الوطن العربي.



