"مستقبل وطن" باطسا يعقد اجتماع تنظيمي لبحث الترتيبات لانتخابات مجلس الشيوخ 2020



حيث تطرق الاجتماع إلى خطة إدارة الحملة الانتخابية لمرشحي الحزب والاستعدادات للانتخابات في إطار الالتزام بالقواعد الحزبية وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.





أشار الشاذلي، الي أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة العملية الإنتخابية، كما تم تكثيف حملات التوعية والتثقيف السياسي ومباشرة الحقوق السياسية والاستحقاق الانتخابي وشرح دور مجلس الشيوخ فى المرحلة القادمة، خلال المرحلة القادمة.



فيما أشار اللواج، الي التواصل مع القواعد الحزبية بالقرى والعزب دعمًا لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ، والاستعداد الفعال للتحضير لانتخابات مجلس الشيوخ التى ستجري يومي 11 و12 أغسطس المقبل،

#مجلس شيوخ 2020٠.



#تحالف_القائمة_الوطنية_من_أجل_مصر



عبدالقادر الجارحي، منى الخشاب، عمر أبوالسعود وليد هويدى، حاتم المليجى بالفيوم حزب_مستقبل_وطن







وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".





عقدت أمانة حزب مستقبل وطن التابعة لمركز ومدينة إطسا، بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، اجتماعًا تنظيما وذلك لبحث الاستعدادات لأول انتخابات لمجلس الشيوخ بحضور النائب يوسف الشاذلي، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، والنائب كمال أبوجليل، والمهندس عماد اللواج، أمين المركز ومرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 على المقاعد الفردية، الكابتن وليد هويدي، والمحاسب حاتم المليجي، والمهندس عمرو أبوالسعود، والامناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب بالمركز تم خلال الاجتماع تم استعراض أخر المستجدات بشأن العملية الانتخابية والتأكيد علي ضرورة الإعداد الجيد لها.